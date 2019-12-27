Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь
В дальневосточную столицу пришли настоящие морозы. Столбики термометров опустились до минус 18, и город накрыл сильный ветер. В северных районах Приморья температура воздуха уже достигает минус 37. Синоптики советуют приморцам утепляться, но ненадолго. Уже 29 декабря в регионе потеплеет из-за циклона, который принесёт в край небольшой снег. А вот в канун Нового года вновь резко похолодает.
Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: "31 числа ночные температуры составят -17... -19 градусов с учётом сильного ветра, и в новогоднюю ночь во Владивостоке в городе и в крае также будет морозно, температура может опускаться до -17 при свежем северном ветре".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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