"Вести: Приморье. Интервью" с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Новиковым
"Вести: Приморье. Интервью" с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Новиковым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
13.06.2019 Владимир Исаков: "Сейчас СМИ очень сильно определяют властную повестку общества"
-
27.06.2018 Интервью с Алексеем Корниенко, депутатом Госдумы РФ,фракция КПРФ
-
01.04.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Владимиром Новиковым
-
27.04.2016 Интервью с депутатом Государственной Думы РФ Эльмирой Глубоковской
-
04.02.2016 Интервью с депутатом Государственной Думы РФ Эльмирой Глубоковской
-
16.06.2014 Интервью с депутатом Государственной Думы Алексеем Корниенко
Добавить комментарий