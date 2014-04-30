ДТП с четырьмя пассажирскими автобусами заблокировало проезд в центре Владивостока
Сегодня, 27 декабря, во Владивостоке четыре автобуса заблокировали проезд со Светланской на Океанский проспект. ДТП произошло около 17 часов, в самое пиковое время.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, ежевечерние пробки во Владивостоке усугубило ДТП с участием четырех пассажирских автобусов на перекрестке Светланской и Океанского проспекта. Проезд по всем четырем рядам заблокирован.
Как сообщают очевидцы, все четыре автобуса поворачивали со стороны «Уссури» на Океанский проспект, и, как всегда, автобусы старались обогнать друг друга. Среди участников аварии – муниципальный автобус № 98, коммерческие маршруты № 23л и 31, а также один туристический автобус.
Ни одно из транспортных средств не получило серьезных повреждений, однако примерно в течение получаса дорога вверх по Океанскому проспекту была перекрыта, а разворачиваться на односторонней Светланской нельзя.
К настоящему времени автобусы разъехались, освободив проезд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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