Приморская школа вошла в топ-20 лучших школ страны
Школа №28 Владивостока вошла в двадцатку лучших общеобразовательных учреждений России, — сообщают «Вести:Приморье» по данным АПК.
Таков вердикт жюри федерального конкурса «Школа» от Рыбаков Фонда. Всего в оргкомитет мероприятия поступило около 5 600 заявок из разных регионов страны.
Приморские учителя одержали победу в номинации «Школьная команда». В группу участников вошли директор, его заместители, педагоги-предметники и педагоги дополнительного образования учреждения, а также родители и компании-партнеры, представители социально ответственного бизнеса края.
Команда успешно прошла все три этапа конкурса: оформила заявку, написала эссе о своих достижениях и победах, ответила на предложенные организаторами вопросы. Как и все победители, которые вошли в первую двадцатку, теперь она получит грант в размере полумиллиона рублей на развитие учреждения.
«Рыбаков Фонд – очень серьезная организация. Мы участвовали в конкурсах от нее и раньше, но пока не удавалось выиграть. Каждый год поступает очень много заявок со всей России, конкуренция высокая. Рады, что удалось достигнуть такого результата», – поделилась директор школы № 28 Владивостока Светлана Соколова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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