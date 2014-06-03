Приморская школа вошла в топ-20 лучших школ страны





Школа №28 Владивостока вошла в двадцатку лучших общеобразовательных учреждений России, — сообщают «Вести:Приморье» по данным АПК.

Таков вердикт жюри федерального конкурса «Школа» от Рыбаков Фонда. Всего в оргкомитет мероприятия поступило около 5 600 заявок из разных регионов страны.

Приморские учителя одержали победу в номинации «Школьная команда». В группу участников вошли директор, его заместители, педагоги-предметники и педагоги дополнительного образования учреждения, а также родители и компании-партнеры, представители социально ответственного бизнеса края.

Команда успешно прошла все три этапа конкурса: оформила заявку, написала эссе о своих достижениях и победах, ответила на предложенные организаторами вопросы. Как и все победители, которые вошли в первую двадцатку, теперь она получит грант в размере полумиллиона рублей на развитие учреждения.

«Рыбаков Фонд – очень серьезная организация. Мы участвовали в конкурсах от нее и раньше, но пока не удавалось выиграть. Каждый год поступает очень много заявок со всей России, конкуренция высокая. Рады, что удалось достигнуть такого результата», – поделилась директор школы № 28 Владивостока Светлана Соколова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]