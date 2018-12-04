Жительница Приморья жестоко поплатилась за аморальное поведение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, летом 2019 года на улице Советской в селе Галенки Октябрьского района обвиняемый, недовольный аморальным поведением своей сожительницы, избил ее и замотал скотчем, при этом, перематывая голову потерпевшей, перекрыл ей область верхних дыхательных путей. Затем мужчина перенес последнюю на веранду и оставил в обездвиженном состоянии. От нехватки кислорода потерпевшая скончалась. Скрывая следы преступления, обвиняемый спрятал тело в яме и закопал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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