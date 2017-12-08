Новый циклон принесет в Приморье снег, сильный ветер и гололедицу

В последние дни уходящего года синоптическая ситуация над регионом будет нестабильной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в ночь на понедельник, 30 декабря, погода станет ухудшаться, на северо-западную часть Японского моря выйдет циклон и днем будет смещаться в северо-восточном направлении, вдоль восточного побережья Приморья. Вихрь этого циклона и его атмосферные фронты на большей территории Приморья вызовут снег, наиболее интенсивный на востоке края. На дорогах образуется гололедица и снежный накат. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах. Ночь станет еще теплее, чем накануне, -10...-15 °С, на побережье еще теплее, -1...-7 °С. На севере -18...-23 °С. Днем в тыловой части циклона начнется вторжение холодного воздуха и похолодает. Суточный ход температуры воздуха будет сглаженным, максимальные температуры будут не намного выше минимальных. Усилится ветер.

Накануне Нового года циклонический вихрь на севере Японского моря будет углубляться и небольшой снег в Приморье местами сохранится. В тыл циклону на край распространится гребень антициклона. Увеличатся барические градиенты, ветер станет еще сильнее, 15-20 м/с, на побережье порывы могут достигать 32 м/с. После кратковременного потепления вновь начнется похолодание, морозы станут сильнее.

Во Владивостоке в понедельник, 30 декабря, пройдет снег, на дорогах гололедица. Ночь будет нехолодной, -3...-5 °С. Утро сохранится еще теплым, но значительно усилится северный ветер и днем начнется понижение температуры воздуха. В последний день 2019 года погода покажет во Владивостоке свой истинный нрав: сохранится сильный ветер, в ночные часы мороз до -17...-19 °С, днем -14...-16 °С. Прогулки на свежем воздухе будут некомфортными.

В первый день января погодой в Приморье будет управлять отрог антициклона, осадки исключены. Ветер стихнет. Ночью морозы будут очень крепкими, -23...-30 °С, на северо-востоке до -37 °С. На побережье и юго-востоке -15...-20 °С. Днем начнется трансформация холода в сторону тепла, максимальные температуры немного повысятся. Тем, кто хочет встретить Новый 2020 год на улицах города Владивостока, стоит учесть, что в новогоднюю ночь будет ветрено и морозно (-16...-18 °С).

Днем 1 января погода во Владивостоке будет мягче: ветер ослабеет, будет умеренно морозно, максимальная температура -10...-12 °С. Осадки исключены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]