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Почти 2 млн. рублей задолжал директор транспортного предприятия морякам

Почти 2 млн. рублей задолжал директор транспортного предприятия морякам

Фото: unionrights.ru

 1,8 млн рублей долга и 150 тысяч штрафа по суду — директор транспортного предприятия Приморья должен раскошелиться на кругленькую сумму, — передают «Вести: Приморье» по данным СУ на транспорте.

Собранных следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России доказательств оказалось достаточно для постановление мировым судьёй обвинительного приговора в отношении директора транспортного предприятия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы), а также ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных выплат).

Следствием и судом установлено, что одному из матросов судна "Пасифика" в 2017-2018 году предприятие частично свыше трёх месяцев не выплачивало заработную плату. Еще 17 работникам предприятия свыше двух месяцев полностью не выплачивалась заработная плата. Сумма задолженности составила свыше 1,8 млн рублей.

Мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, частично погасил задолженность перед работниками. Выполняется комплекс мер, направленных на полное возмещение задолженности. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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