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Вчера, 23:12
 

В Сафари-парке медведи используют барсучиху в качестве подушки (видео)

Фото: Сафари-парк


«Барсучихе тепло, а медведям мягко» — новое видео на ютьюб-канале Приморского сафари-парка вызвало поток «ми-ми-ми», — передают «Вести: Приморье».

Барсучиха Катя стала подушкой для двух медвежат. Сотрудники Сафари-парка сняли видео, на котором косолапые укладываются спать, а между ними лежит представительница другого роду-племени. Троица мирно существует под одной крышей, и только лесной кот шипит на них. Подписчики канала утверждают, что усатому завидно.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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