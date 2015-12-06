В Сафари-парке медведи используют барсучиху в качестве подушки (видео)





«Барсучихе тепло, а медведям мягко» — новое видео на ютьюб-канале Приморского сафари-парка вызвало поток «ми-ми-ми», — передают «Вести: Приморье».

Барсучиха Катя стала подушкой для двух медвежат. Сотрудники Сафари-парка сняли видео, на котором косолапые укладываются спать, а между ними лежит представительница другого роду-племени. Троица мирно существует под одной крышей, и только лесной кот шипит на них. Подписчики канала утверждают, что усатому завидно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]