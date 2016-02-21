Игроки «Луча» объявят забастовку в новом году до погашения долгов по зарплате





Нападающий «Луча» Александр Кутьин в интервью МатчТВ рассказал о тяжелой ситуации, в которой оказался приморский клуб, — передают «Вести: Приморье».

— Во-первых, хочу сказать, что я выступаю от лица всей команды на правах одного из самых опытных игроков. Мы посовещались с ребятами и приняли решение, — начал Кутьин. — Ситуация тяжелая. Не только футболисты, но и работники клуба не получают зарплату с сентября. Это три месяца плюс отпускные. Все те обещания, которые нам давались со стороны группы компаний «Аква-Ресурсы» (титульного спонсора «Луча» — прим. Matchtv.ru) и администрации края, не выполняются. Точнее выполняются в таком объеме, что игроки получили кто по 5 тысяч рублей, кто по 7. А сотрудники — кто по сто рублей, кто по шестьсот. В «Аква-Ресурсе» говорят, что они выполнили свои обязательства, однако, по нашим сведениям, это не так. Деньги то ли не поступили на счет клуба, то ли поступили, но ушли — как было на самом деле, точно сказать не могу. В любом случае «Аква-Ресурс» должен был обеспечивать финансирование «Луча» до конца года.

— «Луч» должен перейти под юрисдикцию торгового порта и влиться в единую систему с хоккейным «Адмиралом». Так понимаю, сыр-бор из-за того, что никто не хочет гасить долги.

— Никто не хочет платить те долги, что висят уже 3-4 года. Там суммы крупные. Думаю, новые учредители клуба больше ссылаются на это. А наши долги за 4 месяца, видимо, приплюсованы к старым. У нас нет никакой уверенности, что после Нового года будут какие-то подвижки. Нам уже обещали рассчитаться — и администрация, и «Аква-Ресурс», но воз и ныне там.

— Что намерена предпринимать команда?

— В первый рабочий день 2020 года все футболисты отправляют в клуб письма, уведомляющие о приостановлении трудовой деятельности до того момента пока не будут погашены долги за отработанный нами период. Мы хотим донести это до руководства клуба и Приморского края, до партнеров «Луча», которые брали на себя обязательства. У всех семьи, дети — у кого-то по два-три ребенка. Мы доверяли, верили… Сейчас праздники — пока все раскачается, пока утвердят новые бюджеты. В лучшем случае мы увидим деньги в феврале. Это в лучшем. Вообще неизвестно, что будет с клубом. В отношении «Луча» открыта процедура банкротства, суд перенесли на февраль. Помимо того, мы оставляем за собой право обратиться в трудовую инспекцию, поскольку это ненормально, когда люди не получают зарплату 4 месяца.

— А что говорит непосредственно клубное начальство?

— Мы на связи с исполнительным директором Евгением Стрижиченко. Серьезный разговор состоялся еще в конце осенней части — нам обещали, что все выплатят. Мы хотели бойкотировать тренировки в Москве перед последними матчами со «Спартаком-2» и «Торпедо» (в обоих «Луч» победил 2:0), но нас заверили, что все долги будут погашены до конца года. И новый главный тренер Валерий Петраков тоже сказал: «Ребята, давайте соберемся на эти игры, а все остальное будем решать потом». Ему тоже обещали. Он был на связи с компанией «Аква-Ресурсы», и доносил нам информацию каждый день. Но все переносилось и переносилось. А мы ждали и ждали. И ничего не дождались. В сложившейся ситуации нам не остается ничего другого, как пойти на радикальные меры.

— Насколько понимаю, проблема еще в том, что Петраков никак не может встретиться с руководством морского торгового порта. Я с ним общался в начале декабря — он говорил, что встреча постоянно переносится.

— С ним никто не выходит на связь — как он встретится? Тем более Валерий Юрьевич в «Луче» совсем недавно, он не знает близко руководителей. Нам тоже говорили: сейчас придут портовики и все наладится. Но подвижек нет. А заложники ситуации — игроки и работники клуба, которым надо кормить семьи. Мы уже понимаем, что обещания не будут выполнены.

— Программа сбор в «Луче» вообще есть?

— Предварительно было объявлено, что первый сбор стартует в Москве с 19 января. Но это было еще в конце осеннего этапа. Хотя и сейчас вроде бы тоже планируют собрать команду в середине января. Такого нет, чтобы нам говорили: типа мы не будем собираться. Но, повторю, команда приостанавливает трудовую деятельность.

— Слышал, что игроков «Луча» уже активно предлагают на рынке.

— Есть такой пункт, что мы можем подать уведомление в клуб — если в течение 30 дней не рассчитываются, то игроки вправе разорвать контракты в одностороннем порядке с выплатой всей денежной суммы до конца договора. Возможно, агенты уже и предлагают кого-то. Но я не в курсе этого.

«Луч» занимает 15 место в первенстве ФНЛ, на очко опережая находящийся в зоне вылета «Спартак-2».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]