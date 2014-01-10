Температура воздуха в Приморье опустилась до экстремальных значений. В некоторых районах края, столбик термометра этим утром достиг минус -40. Таких низких показателей жители края, особенно его южных районов, не ощущали давно.

По данным синоптиков, над Приморьем господствует сибирский антициклон, однако уже днем ложбина холода уйдет на восток, начнется потепление, значения максимальных температур, -4...-10 °С, на северо-востоке до -18 °С.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]