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Часть крана упала с грузовика на припаркованное авто во Владивостоке

Часть крана упала с грузовика на припаркованное авто во Владивостоке

Фото: Экипажи ДПС

Часть крана при перевозке выпала из кузова самосвала и угодила прямо на припаркованный автомобиль. О пострадавших не сообщается. 

По словам очевидцев, это произошло в районе дома №2 по улице Арсеньева. Савосвал при развороте не учел свои габариты. К тому же груз не был закреплен должным образом. 

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС для разбирательств.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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