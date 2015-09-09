Часть крана упала с грузовика на припаркованное авто во Владивостоке
Часть крана при перевозке выпала из кузова самосвала и угодила прямо на припаркованный автомобиль. О пострадавших не сообщается.
По словам очевидцев, это произошло в районе дома №2 по улице Арсеньева. Савосвал при развороте не учел свои габариты. К тому же груз не был закреплен должным образом.
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС для разбирательств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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