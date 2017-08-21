Январь порадует приморцев снегом

Осадков за месяц выпадет больше среднего многолетнего количества.

Примгидромет составил прогноз погоды на предстоящий январь. По данным Примгидромета, средняя месячная температура воздуха в крае составит -15…-20º, на севере и в центральных районах -21…-22º, в прибрежных районах -8…-13º, что около средних многолетних значений.

Осадков за месяц выпадет больше среднего многолетнего количества, на юге края - около него.

Напомним, в понедельник, 30 декабря, в Приморье ожидается ухудшение погодных условий. По предварительному прогнозу в ночь на понедельник из приграничных районов Китая на Приморский край выйдет неглубокий циклон с фронтальными разделами. На волне холодного фронта этого циклона образуется еще один циклон над северо-западом Японского моря. На большей территории Приморья пройдет небольшой и умеренный снег, на дорогах образуется гололедица и снежный накат. Днем, с отходом циклона на восток, на Приморье начнет быстро вторгаться холодная воздушная масса и температурный фон понизится.

Во Владивостоке также пройдет снег, сопровождающийся сильным ветром. В ночные и утренние часы температура воздуха будет комфортной, -2...-4 °С, но к вечеру может похолодать на 4-7 градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]