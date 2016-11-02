График работы экстренных служб в новогодние праздники

С 1 по 8 января у всей страны будут новогодние каникулы. Тем не менее экстренные службы будут доступны в круглосуточном режиме, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Медицинская помощь

Экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в городской стоматологической поликлинике (ул. Уборевича, 14). Телефон: (423) 222-86-17.

В случае травмы можно обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 (ул. Русская, 55), более известной как Тысячекоечная. Телефон отделения: (423) 232-63-46.

При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 на Русской, 55, более известной как Больница рыбаков. Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения: (423) 232-55-77. В этом медучреждении ежедневно в круглосуточном режиме также оказывают помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и челюстно-лицевой хирургии.

Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на пр-те 100-летия Владивостока, 161. Телефон медучреждения: (423) 231-54-39.

Экстренную медицинскую помощь жителям Приморья в праздничные дни будут оказывать в круглосуточном режиме служба скорой медицинской помощи, травматологические пункты, дежурные больницы, а также Центр медицины катастроф, тел. (423) 240-07-00.

Вызвать скорую помощь с мобильного телефона можно, позвонив 103 или 112.

В поликлиниках будут организованы дежурные службы 3 и 6 января. Прием пациентов специалисты будут вести до 18:00. 4 января медучреждения будут работать по сокращенному графику до 15:00. Всю необходимую информацию о работе своих поликлиник жители Приморья могут уточнить на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.

Травмпункты

Травмпункт № 1 – Уткинская, 7, тел.: (423) 240-04-19;

Травмпункт № 2 – Калинина, 78, тел.: (423) 227-87-74;

Травмпункт № 3 – Давыдова, 3, тел.: (423) 231-90-15.

Подразделения ГИБДД

Выходные дни – 1, 2, 5 и 7 января.

Рабочие дни: 30-31 декабря, 3-4 и 6 января. В эти дни с 08:00 до 17:00 (перерыв 12:00-13:00) будет осуществляться прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» («Госуслуги»).

Почта России

31 декабря почтовые отделения будут работать по обычному графику, сокращенному на один час.

1, 2 и 7 января являются выходными днями для отделений почтовой связи дальневосточных регионов.

3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Доставлять пенсии и пособия почтальоны будут с 3 января по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном районе.

Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.

Оперативные дежурные службы ЕДДС

Работают круглосуточно – в случае аварии на сетях, порывов теплотрасс и других нештатных явлений нужно звонить в центральную диспетчерскую по телефону: (423) 222-23-33.

МФЦ

Многофункциональные центры в Приморье будут работать только 31 декабря – до 16:00. С 1 по 8 января во всех МФЦ выходные дни.

Пограничные переходы

МАПП Пограничный:

Пассажирское направление

Выходные дни – 1 января 2020 г.

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г., 2-8 января 2020 г. с 9:00 до 21:00

Грузовое направление

Выходные дни – 1-3, 7 января 2020 г.

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г., 4-6, 8 января 2020 г. с 9:00 до 21:00

ДАПП Полтавка:

Пассажирское направление

Выходные дни – 1, 7 января 2020 г.

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г., 2-5, 8 января 2020 г. с 9:00 до 21:00, 6 января 2020 г. с 09:00 до 16:00

Грузовое направление

Выходные дни – 1-3, 7 января 2020 г.

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г., 4, 5, 8 января 2020 г. с 9:00 до 21:00, 6 января 2020 г. с 09:00 до 16:00

МАПП Краскино:

Пассажирское направление

Выходные дни – 1, 2, 5, 7 января 2020 г.

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г., 3, 4, 6, 8 января 2020 г. с 10:00 до 18:00

Грузовое направление

Выходные дни – 1-3, 5, 7 января 2020 г.

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г., 4, 6, 8 января 2020 г. с 10:00 до 18:00

ДАПП Турий Рог

Пассажирское направление

Выходные дни – 1, 2, 5, 7 января 2020 г.

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г., 3, 4, 6, 8 января 2020 г. с 10:00 до 19:00

Грузовое направление

Выходные дни – 1-8 января 2020 г.

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г. с 10:00 до 19:00

ДАПП Марково

Выходные дни – 1-8 января 2020 г.

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г.

ЖДПП Пограничный

Пассажирское направление

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г., 1-8 января 2020 г. с 9:00 до 21:00

Грузовое направление

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г., 1-8 января 2020 г. круглосуточно

ЖДПП Махалино

Рабочие дни – 30-31 декабря 2019 г., 1-8 января 2020 г. с 09:00 до 21:00

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]