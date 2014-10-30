Комнаты в общежитии станут полноценными квартирами для жителей на Спиридонова

Краевые здания и участки, не использующиеся по назначению, продолжают выявлять в Приморье. По мнению первого вице-губернатора региона Веры Щербина, важно, чтобы объекты, которые еще могут полноценно функционировать, но не требуются для реализации государственных функций, вновь применялись для нужд населения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как рассказала первый замруководителя края, проводится масштабная работа по инвентаризации краевого имущества, которое находится на территории региона и годами не используется, при этом разрушается и портит внешний облик городов. Это земельные участки и здания, в том числе являющиеся объектами культурного наследия регионального значения и подлежащие восстановлению.

«Сейчас мы проводим тотальную инвентаризацию. Уже выявили много различных объектов, складов, подъездных путей, зданий и других непрофильных активов. Они числятся на балансе, но не понятно, как и кем используются. Этим вопросом не занимались многие годы! Мы уже столкнулись, например, с такой ситуацией, что земельный участок площадью три гектара со сгоревшими зданиями и помещениями сдавался бизнесу по ничтожной цене – по стоимости погорелого имущества. Мы мириться с таким положением дел не собираемся», – подчеркнула Вера Щербина.

По результатам инвентаризации будут приниматься решения, как в дальнейшем использовать государственное имущество: вовлекать в деятельность представителей малого и среднего бизнеса, либо некоммерческих организаций. В частности, разрабатываются механизмы государственно-частного партнерства по использованию краевого имущества. Часть объектов будет включена в приватизацию, то есть продана, с условием сохранения облика объекта культурного наследия. Работа в этом направлении уже начата. Один из таких объектов – бывшее училище в Уссурийске, здание которого не используется около 10 лет.

«Программа приватизации краевого имущества утверждена Законодательным собранием Приморья. Планируем дополнять ее ежегодно», – обозначила первый вице-губернатор.

В списке краевой собственности – также памятники культурного наследия, расположенные в центре Владивостока. Это объекты в Краснознаменном переулке, 10, улицах Всеволода Сибирцева, 4 и 9, Луцкого, 8, Уткинская, 40, Куйбышева, 1.

«Сейчас специалисты готовят условия концессии, по которым инвестор проведет специализированный ремонт зданий именно как объектов культурного наследия. После этого он сможет, исходя из реальных потребностей населения, открыть там ресторан, гостиницу или медицинский центр и получать прибыль. А мы сможем получить в центре города восстановленные здания, которые не портили бы облик столицы Дальнего Востока, и дадим возможность бизнесу развиваться», – отметила первый вице-губернатор.

Еще одно здание во Владивостоке, которое Администрация края сейчас реконструирует под нужды жителей, – общежитие на Спиридонова, 11.

«Оно передано в краевую собственность, продолжаем его реконструкцию под жилую застройку. Это будут не комнаты в общежитии, а полноценные 300 квартир, которые будут сданы в 2020 году. Программа создана для привлечения специалистов в наиболее востребованные области – образование, здравоохранение, социальный блок», – подчеркнула Вера Щербина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]