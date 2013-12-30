УК устроила "канализационный" каток детям из Артема (видео)
В Артеме дети катаются на спонтанно образовавшемся катке — прорвало канализацию в районе дома №4 по улице Норильской, - сообщают "Вести: Приморье".
Видео с вонючим катком опубликовал артемовский новостной паблик @artem.news.plus.
По словам жителя района, приславшего видео, две недели назад на вызов приезжали сотрудники управляющей компании: «Они прокатились здесь вместе с детьми и уехали, сказали — это вам подарок на Новый год», — рассказал он.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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