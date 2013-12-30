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Вчера, 20:08
 

УК устроила "канализационный" каток детям из Артема (видео)

УК устроила "канализационный" каток детям из Артема (видео)

Фото: Инстаграм @artem.news.plus

В Артеме дети катаются на спонтанно образовавшемся катке — прорвало канализацию  в районе дома №4 по улице Норильской, - сообщают "Вести: Приморье".

Видео с вонючим катком опубликовал артемовский новостной паблик @artem.news.plus.

По словам жителя района, приславшего видео, две недели назад на вызов приезжали сотрудники управляющей компании: «Они прокатились здесь вместе с детьми и уехали, сказали — это вам подарок на Новый год», — рассказал он.

 

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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