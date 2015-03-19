Опытный образец вертолета Ка—62 успешно прошел испытания, — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы холдинга «Вертолеты России».

На летно-испытательной станции ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) поднялся в воздух третий опытный образец многоцелевого вертолета Ка-62. Подъем в режиме "висения" проводился в рамках выполнения предварительных испытаний и завершился успешно.

Третий летный образец Ка-62 поднялся в воздух для оценки его общей работоспособности и проверки работ основных систем электроснабжения и бортового оборудования. Вертолет подняли в воздух летчики-испытатели АО "Камов" - разработчика Ка-62 (входит в холдинг "Вертолеты России"). Ранее машина успешно прошла серию испытаний в режиме наземных гонок. Далее ей предстоит пройти серию испытаний на базе АО "Камов" в Москве. В ближайшее время данный вертолет вместе двумя ранее выпущенными летными образцами Ка-62 приступит к программе сертификационных испытаний.

"Параллельно с подготовкой к сертификационным испытаниям полным ходом идет подготовка к серийному производству Ка-62, которое мы планируем запустить в 2020-м году, – сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. – Первые машины планирует приобрести администрация Приморского края. По завершении процесса сертификации, мы будем готовы к началу серийных поставок".

"В производстве опытных образцов вертолета Ка-62 мы сделали большой прорыв. Не так давно машина приняла участие в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Вертолет вызвал большой интерес и у отечественных и у иностранных гостей", - отметил управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга.

Серийное производство вертолета Ка-62 планируется начать в 2020 году при финансовой поддержке Фонда Развития Промышленности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]