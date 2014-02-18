Зарплата врачей: в Госдуме рассказали, как решить этот вопрос

Вячеслав Володин рассказал, как решить вопрос с зарплатами врачей

В интервью телеканалу "Россия 24" Председатель Государственной Думы отметил, что крайне важно, чтобы ставка врача была не менее 55% заработной платы, а заработная плата должна быть две средних зарплаты по экономике региона, сообщает "Вести: Приморье".

Заработные платы медработников очень сильно отличаются друг от друга в зависимости от регионов. Средняя цифра не отражает ситуацию в большинстве регионов.

Кроме того, заработная плата отличается от больницы к больнице внутри одного региона, а также внутри одной больницы, подчеркнул Председатель ГД.

«Необходимо выделить из всех подсчетов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и в поликлинике», — считает Вячеслав Володин.

«Крайне важно, чтобы ставка врача была не менее 55% от заработной платы, а заработная плата должна быть две средних зарплаты по экономике региона», — сказал он.

«Кроме этого, больница должна оплачивать наем жилья или предоставлять служебное жилье молодому специалисту. Только тогда будут какие‑то мотивирующие факторы, влияющие на желание прийти работать в больницу», — указал Вячеслав Володин.

Он также уверен, что необходимо поднимать престиж профессии медработника, и это позволит решить вопрос полной укомплектованности больниц специалистами.

Вячеслав Володин уверен, что нужно заниматься профориентацией, а также заранее решать задачу, чтобы студент вернулся в свой регион работать. «Ему правильно было бы доплачивать стипендию, обеспечивать общежитием», — считает Председатель ГД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]