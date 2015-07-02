Чем запомнится минувший 2019 год владивостокцам

В администрации Владивостока подвели итоги минувших 12 месяцев. Дороги и общественный транспорт, уличное освещение и новые детские площадки – об этом и многом другом, что удалось реализовать в городе в уходящем году, в предновогоднем обзоре.

Дорожный ремонт и благоустройство

В этом году во Владивостоке новый асфальт появился на 26 основных дорогах и 61 проезде к домам. Также по 25 адресам привели в порядок тротуары, отремонтировали 32 лестницы, 14 подпорных стен.

Выполнены работы по благоустройству видовой площадки на ул. Добровольского, сквера им. Рихарда Зорге на проспекте 100-летия Владивостока и сквера Хо Ши Мина на улице Борисенко. Установлено 14 павильонов на остановочных пунктах острова Русский.

В рамках реализации мероприятий по восстановлению системы ливневой канализации МБУ «СГТ» выполнило муниципальное задание в пределах следующих объёмов работ:

- прочистка системы ливневой канализации - около 9 км сети;

- восстановлено 567 решеток и 156 люков;

- восстановлено 100 погонных метров перепускных труб;

- восстановлено около 2 км сетей открытого типа (кюветы) на о. Попова и о. Русский.

В рамках заключенных муниципальных контрактов были выполнены следующие виды работ:

- отремонтировано сетей ливневой канализации открытого типа (лоток) - 1,6 км;

- отремонтировано сетей ливневой канализации и каналов (трубопроводов – 1,4 км и каналов – 76 м);

- восстановлено 204 люка на инженерных сетях;

- восстановлено 287 дождеприёмных решеток.

Высажено 332 дерева хвойных и лиственных пород (рябина, сосна, ель), 922 кустарника (форзиция, пузыреплодник, сирень, кизильник, спирея). Уложен газон на площади 18 695,08 кв. м.

Во Владивостоке нанесли 530 км дорожной разметки, установили 1 406 дорожных знаков, 5 511 м леерного и барьерного ограждения, 6 светофорных объектов, 30 светофорных объектов типа Т-7 (желтый мигающий), 19 искусственных дорожных неровностей.

В 2019 году закуплено и установлено на остановках общественного транспорта, в местах массового посещения и вдоль тротуаров 150 урн и более 100 скамей, произведена покраска 9 надземных пешеходных переходов, прогрейдировано с добавлением нового материала 18 км дорог с грунтовым покрытием.

Также выполнены работы по ликвидации 169 несанкционированных свалок мусора общим объемом 12 544 м3.

Выполнена разработка проектно-сметной документации:

- корректировка ПСД «Подъездные пути к территориям, предоставляемым для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, по ул. Анучинская, 56» (ул. Находкинская);

- «Автомобильная развязка в районе территории «Зеленый угол» в городе Владивостоке»;

- «Реконструкция участка магистрали общегородского значения регулируемого движения на участке от перекрёстка пр-та Красного Знамени и ул. Некрасовской до стадиона «Строитель» в г. Владивостоке» (Некрасовский путепровод);

- капитальный ремонт подпорных стен – 5 шт.;

- «Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне «Патрокл». 1 пусковой комплекс»;

- обследование технического состояния моста в г. Владивостоке в районе ул. Фадеева, 14в;

- строительство объекта «Надземный пешеходный переход между остановками общественного транспорта «Окатовая» и «Восточная верфь» в г. Владивостоке»;

Ремонт и строительство:

- строительство объекта «Надземный пешеходный переход в районе пересечения ул. Олега Кошевого, 25 и ул. Олега Кошевого, 26»;

- ремонт мостового сооружения в районе ул. Щитовая, 32а;

- ликвидация последствий, возникших вследствие аварии в виде обрушения конструктивных элементов моста, в районе ул. Курчатова, 14;

- восстановление дорожного сообщения в п. Береговое в рамках ликвидации чрезвычайных ситуаций (ремонт дороги, устройство водопропускных труб).

Транспорт

В целях изучения возможности открытия новых регулярных маршрутов городского пассажирского транспорта проведены обследования дорожных условий в районах ул. Адм. Смирнова, Нейбута, Каштановой, Приходько, Трудовых Резервов, Чкалова, Свердлова, Садгородской, Главной.

Для удобства пассажиров произведена корректировка расписания движения маршрутов № 12, 16Д, 31К, 66, 74, 76, 98Д, 98Ц и др. По просьбам пассажиров изменена схема движения маршрута № 31К с заходом в новый микрорайон на Сочинской.

Для жителей о. Попова в мае 2019 г. организовано автобусное сообщение по маршруту № 29К «Аптека (о. Попова) - Воевода - Мини - ТЭЦ-Центральная».

В течение 2019 г. специалистами управления транспорта проводились оперативные проверки соблюдения условий договоров. За выявленные нарушения в части несоблюдения расписания движения, интервалов, схем движения и др. штрафные санкции применены по 214 эпизодам нарушений на общую сумму 1,6 млн руб.

В июле 2019 г. завершено комплексное исследование пассажиропотока на муниципальных маршрутах, которое не проводилось 10 лет. Горожанам представлен первичный проект маршрутной сети, дальнейшая оптимизация с учетом предложений и замечаний продолжается. Мероприятия по оптимизации маршрутной сети города планируется завершить в I квартале 2020 г., после чего будет представлен окончательный проект.

В 2019 г. проведена работа по внедрению во Владивостоке автоматизированной электронной системы учёта и оплаты проезда. Сегодня система работает в автобусах всех 93 городских маршрутов, а также во всех трамваях, троллейбусах и на фуникулере.

Большое внимание администрация города уделяет вопросам технического состояния и обновления парка пассажирских автобусов. Сегодня обновленный транспорт перевозит пассажиров на маршрутах № 8, 13, 13К, 16Б, 16Ц, 18, 35, 38, 40, 43, 90 и частично на маршрутах № 31, 54, 54А, 55 и др.

В 2019 г. администрация города приобрела 102 автобуса, из них два – на электрической тяге (электробусы). 44 новых автобуса уже осуществляют перевозки по маршрутам, до конца года планируется дальнейшее увеличение их количества на дорогах. Оба электробуса и зарядная станция уже находятся во Владивостоке. Электробусы готовят к выходу на линию, станция проходит тестовые испытания.

Большое внимание администрация города уделяет обеспечению транспортной доступности жителей островных территорий, в частности о. Попова и п-ова Песчаный.

В целях установления регулярного маршрута обследованы дорожные условия и разработаны регулярные маршруты следования № 93 «Причал (о. Попова) – Аптека» и № 94 «Центр (с. Береговое) – Пирс». После определения предприятия-перевозчика и проведения конкурса в 2020 году движение по маршрутам будет открыто.

07.02.2019 администрация города заключила муниципальный контракт на поставку двух судов на воздушной подушке вместимостью 23 и 39 человек. Заключен контракт на доставку безвозмездно переданных Владивостоку 10 трамвайных вагонов Москвы, прошедших полный капремонт. Трамваи находятся в пути, их доставка ожидается в начале января.

Сфера ЖКХ

В 2019 году по муниципальной программе «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» был произведен капитальный ремонт 190 многоквартирных домов. В 45-ти из них отремонтирована кровля, в 22-х – фасады, в 21-м – система отопления, в 26-ти – система холодного и горячего водоснабжения, в 10 – система канализации , в 30 – система электроснабжения и в 36 прошли общестроительные работы.

Также в 2019году выполнен капремонт 36 муниципальных квартир и произведена замена входных дверей и оконных конструкций в 4-х муниципальных квартирах. В городе капитально отремонтировано 86 фасадов МКД, расположенных на гостевом маршруте.

По программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» в этом году благоустроено 50 дворовых территорий.

По краевой программе «1000 дворов» выполнен ремонт 317 территорий.

Топливно-энергетический комплекс

Электроснабжение

В 2019 году во Владивостоке построено 2 128,8 м сетей наружного освещения (81опора и 88 светильников), электрических сетей – 1 797 м.

Сотрудниками МУПВ «ВПЭС» построены объекты наружного освещения в районе маяка на мысе Токаревского, на дороге в п. Поспелово о. Русский, в сквере им. Зорге на пр-те 100-летия Владивостока, на детской площадке в районе дома № 11 по ул. Русской, на спортивной площадке в районе дома № 3 по ул. Анны Щетининой.

Теплоснабжение

В 2019 году во Владивостоке заменено 648,8 м тепловых сетей, переложено 1 118 м теплотрасс. Проведен капремонт следующих объектов теплоснабжения за счет бюджета ВГО, а также за счет софинансирования АПК:

- теплосеть от дома № 149 по ул. Калинина до дома № 4а по ул. Черемуховая;

- теплосеть от дома № 2 по ул. Громова до госпиталя ТОФ в районе Громова, 2;

- теплосеть от дома № 1 по ул. Руднева до дома № 60 по ул. Баляева.

Выполнена реконструкция теплосетей с двухтрубной системы на четырехтрубную систему теплоснабжения:

- от ЦТП В-30 до дома № 34 по ул. Сахалинская;

- от дома № 48а по ул. Нерчинская до дома № 58 по ул. Нерчинская;

Также проведен ремонт котла КВГМ 35-150 на котельной № 61 по ул. 2-я Шоссейная, 1а. Ведется реконструкция котельной № 61 по ул. 2-я Шоссейная, 1а (установка нового котла ДЕ10-14), в результате жители пос. Трудовое будут обеспечены услугой ГВС в межотопительный период.

В 2019 году силами предприятия «ВПЭС» капитально отремонтировано 13,4 км теплотрасс.

ВКХ (водопроводно-канализационное хозяйство)

Организованы и выполнены работы по строительству сетей водопровода к жилому дому на Партизанском проспекте, 30 (построено 63,8 м сетей водоснабжения).

Выполнена реконструкция объекта водоснабжения п. Канал (водозаборная скважина № 76). На площадке строительства выполнены работы по благоустройству территории и организации зоны санитарной охраны скважины. Смонтирована блочная автоматическая установка химводоподготовки. В результате качество водоснабжения у присоединенных потребителей нормализовано, а качество воды соответствует действующим нормам СанПиН.

Социальная работа

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» в 2019 году проведено 70 инклюзивных мероприятий, в которых приняли участие более 14 тысяч человек.

В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства» в 2019 году 31 социально ориентированная некоммерческая организация города получила финансовую поддержку.

В 2019 году социально ориентированными некоммерческими организациями во Владивостоке реализованы 11 социальных проектов.

Во Владивостоке прошло 74 общегородских мероприятия (совместно с общественными объединениями), посвящённых различным праздникам. В них приняли участие более 30 тысяч человек.

В рамках муниципальной программы «Здоровый город» состоялись многочисленные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения. В них участвовало около 16 тысяч человек.

В 2019 году принято 6 405 заявлений от родителей (законных представителей) на выплату компенсации части расходов по оплате стоимости путевки за детский оздоровительный отдых.

Образование

В системе дошкольного образования было создано 400 дополнительных мест, в том числе 215 для детей до 3-х лет. Открыты 3 детских сада, на базе школы № 29 на острове Попова открыты две группы для детей дошкольного возраста, на базе школы № 39 созданы две группы кратковременного пребывания на 40 мест для детей в возрасте до 3 лет.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе Дворца детского творчества открыт детский технопарк «Кванториум». Здесь уже занимаются более 800 детей.

В 2019 году по результатам ЕГЭ 14 выпускников получили 100 баллов (литература, русский язык, физика, информатика), 445 человек набрали более 80 баллов по различным предметам.

«Технический лицей» и «Гимназия № 1» вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, детский сад №5 стал победителем Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад».

В образовательные учреждения города трудоустроен 151 молодой специалист. Молодые педагоги Максим Кильчевский и Лилит Арутюнян, участники Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» стали обладателями денежного гранта в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Победителем регионального конкурса «Воспитатель года-2019» стала Мария Косарева, воспитатель МБОУ ЦО №28. Учитель английского языка Татьяна Фролова признана призером регионального конкурса «Учитель года-2019». В 2019 году грант города Владивостока в сфере образования по результатам конкурса проектов инновационного развития получили 5 школ, 4 детских сада, 1 учреждение дополнительного образования. 3 школы и 1 учреждение дополнительного образования получили гранты Приморского края на поддержку образовательных инициатив.

Культура

Детские школы искусств (реализация национального проекта «Культура»):

- региональный проект «Культурная среда» - была выделена субсидия в размере 14,685 тыс. руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 2-х муниципальных детских школ искусств. Субсидии освоены полностью, в школы приобретены 50 музыкальных инструментов, закуплено световое и звуковое оборудование, мебель и специальное оборудование для организации учебного процесса, а также учебная литература – 678 ед.

- региональный проект «Творческие люди» - на Всероссийском конкурсе солистов Детского хора России в ВДЦ «Артек» I место заняла Арина Шигина - солистка хора «Алые паруса» «ДШИ №1 им. С Прокофьева г. Владивостока»; два творческих коллектива ДШИ №3 - «Озорники» и «Звонница» - стали участниками I этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, проходившего в Хабаровске; коллективы ДШИ № 6 - Образцовый хор «Мальчиши» и старший хор «Радуга» - приняли участие в открытии Всероссийского фестиваля детских духовных оркестров «Дальневосточные фанфары» в ВДЦ «Океан»;

- 6 человек из числа творческих и управленческих кадров отрасли культуры ВГО прошли обучение в программах повышения квалификации (профессиональная переподготовка) на базе Дальневосточного государственного института искусств.

С целью выявления талантливых и одаренных детей организовано и проведено 15 городских творческих конкурсов, олимпиад, фестивалей, по итогам которых проведен Гала-концерт лауреатов с награждением победителей от имени главы города Владивостока.

С целью поддержки талантливых и одаренных детей и творческих коллективов детских школ искусств 25 учащихся и 3 творческих коллектива награждены стипендиями города в области культуры и искусства. 50 выпускников детских школ искусств, закончивших обучение с отличием, награждены знаками «Золотая лира».

В 2019 году два коллектива - студия бального танца «Траектория» ДШИ № 3 и камерный оркестр «Прелюдия» ДШИ № 8 - получили звание «Образцовых коллективов любительского художественного творчества Приморского края». Хоровой коллектив «Алые паруса» ДШИ № 1 получил грант в размере 500 тыс. рублей.

Учащиеся и творческие коллективы успешно выступили на профессиональных конкурсах всероссийского и международного уровня. Трое учащихся ДШИ № 1 стали Дипломантами III Международного конкурса-фестиваля молодых скрипачей и альтистов им. Гнесиных (Москва), образцовый хор «Алые паруса» получил высшую награду - Гран-при и золотую медаль - на международном хоровом детско-юношеском конкурсе-фестиваля в Пхенчхане (Южная Корея). Учащаяся ДШИ № 3 Мария Меренюк (скрипка) стала победителем 1 и 2 этапов XVI Международного конкурса им. И.П. Чайковского.

«Владивостокская централизованная библиотечная система»

Объединяет 22 муниципальные библиотеки, модернизация которых в 2019 году продолжалась. В этом году проведён ремонт в библиотеке № 20.

В течение года велась планомерная работа по обеспечению доступности муниципальных библиотек для инвалидов различных категорий. Приобретены персональные компьютеры и оборудование для людей с ограниченными возможностями в рамках муниципальной программы «Доступная среда» для 4 библиотек.

Читатели имеют возможность пользоваться электронной библиотекой ЛитРес, что позволяет сделать доступными и максимально приближенными к горожанам электронные книги. Библиотеки ВЦБС в 2019 году участвовали в международных и всероссийских проектах («Литература Тихоокеанской России», «Библионочь», «Весь мир – театр», «Бегущая книга»).

ВЦБС успешно реализовала в 2019 году такие проекты, как:

- «Библиотека для семьи». Это совместная работа с «Советом многодетных родителей». Особое значение уделяется социальной адаптации уязвимых категорий детей, в том числе детей-инвалидов.

- «Обучение основам компьютерной грамотности людей старшего поколения». Индивидуальное и групповое обучение проводилось на площадках 10 библиотек Владивостока. Всего за год обучение прошли 360 человек.

- «Лето просвещения». В рамках проекта за три месяца лета для ребят проведено 692 мероприятия, общее число посещений – 10.700 человек.

- «Электронная книжная полка». В 22 новых муниципальных автобусах размещены QR-коды. С их помощью прямо в автобусе каждый желающий может скачивать нужную ему книгу в свой телефон. В списке - более 50 тыс. наименований электронных и аудио книг.

МБУК «Дом культуры «Традиции и современность»

В 2019 году коллективы этого муниципального учреждения добились высоких результатов. Так, народный украинский хор им. А. Криля «Горлица» стал лауреатом IV Дальневосточных хоровых Ассамблей, посвященных 90-летию Александры Пахмутовой. Ансамбль народной музыки «Традиция» признан лауреатом I степени войскового отборочного тура Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Творческие коллективы города провели более 30 выездных концертов на открытых площадках, в медицинских, социальных и реабилитационных учреждениях Владивостока. В выставочных залах «Артэтажа» прошло 28 выставок по направлениям живопись, графика, инсталляция, фотоискусство. Продолжены работы по модернизации выставочных залов «Артэтажа», приобретены и установлены выставочные стенды, проведены восстановительные работы по ремонту помещений на Океанском проспекте, 9.

Городские мероприятия:

В 2019 году было проведено 7 циклов основных городских культурно-массовых мероприятий.

В рамках цикла «Русь изначальная» - «Рождество Христово», «Масленица», «Пасха», впервые прошел красочный праздник «Новый год по-восточному».

В рамках цикла «Пою моё Отечество» состоялся праздник, посвященный Дню защитника Отечества, а также были организованы тематические творческие программы в рамках Дня России, Дня флага Российской Федерации, Дня народного единства, Дня Военно-морского Флота России, Дня образования Приморского края.

С 5 по 9 мая в городе работали 26 городских творческих площадок, 9 мая на площади Борцов Революции прошло городское праздничное мероприятие «Весна Победы». Завершился праздник фейерверком.

9 мая 2019 года на Спортивной набережной развернулась реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года в рамках арт-проекта «Рио-рита - радость Победы!». Основное действие праздника - танцы в городском парке под музыку 30-х - 40-х годов в исполнении военного духового оркестра.

В рамках цикла мероприятий, посвященных празднованию 159-летия основания Владивостока, было проведено торжественное собрание жителей города с концертной программой, 29 июня состоялись мероприятия на площади Борцов Революции, там работало 20 тематических площадок.

В 2019 году состоялся третий фестиваль «Владивостокская крепость». На территории форта № 7 на протяжении двух дней проходили соревнования по историческим средневековым боям.

В рамках цикла мероприятий, посвященных встрече нового, 2020 года, в различных районах Владивостока установлено 13 елей, прошла городская елка для детей в театре имени Горького, на которую были приглашены 800 ребят. Проведены творческие развлекательные программы на площадках районов города, организован городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка», на площади Борцов Революции обустроен «Новогодний городок», на улице Адмирала Фокина - конструктивная зона «Цифры 2020» с туннелем, оформлена Спортивная набережная. Прошел фестиваль «Новогодние сказки», частью которого стало шествие Дедов Морозов, флешмоб Снегурочек, выступление творческих коллективов и лазерное шоу.

31 декабря было организовано лазерное шоу на площади Борцов Революции. Завершились праздничные мероприятия праздничным фейерверком на шести городских площадках.

В 2019 году велась работа по охране, сохранению и популяризации историко-культурного наследия. В частности, был отреставрирован один объект культурного наследия, проведено техническое обследование и составлена проектная документация на реставрацию трех объектов культурного наследия, реставрация запланирована на 2020 и 2021 годы. Выполнены работы по поддержанию технического состояния 38-ми объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

К 50-летию Даманских событий с целью увековечивания памяти Героев Советского Союза изготовлена мемориальная доска Демократу Леонову.

Комиссией по городской топонимике в 2019 году присвоены наименования 40 новым улицам Владивостока, 11 переулкам, одному скверу и 14 остановкам транспорта.

Спорт

В 2019 году во Владивостоке проведено 240 физкультурных и спортивных мероприятий. 15 стадионов, спортплощадок и хоккейных коробок было отремонтировано. Всего в мероприятиях, которые провело управление физической культуры и спорта, приняли участие более 70 тысяч человек. Одними из самых массовых стали военно-спортивная игра «Гонка героев», фестиваль пляжных видов спорта «Песок VL», фестиваль «Спорт у моря», международный марафон «Мосты Владивостока» и многие другие.

В этом году отремонтировано несколько муниципальных спортивных площадок, 8 хоккейных коробок. Четыре из них расположены во дворах, еще четыре - на территориях школ № 16, 37, 63 и 67.

Одно из самых масштабных событий 2019 года – реконструкция стадиона «Строитель». Здесь появилось современное футбольное поле, а также беговые дорожки со специальным покрытием.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]