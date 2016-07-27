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В Приморье в новогоднюю ночь легковушка влетела в припаркованное во дворе жилого дома авто

В Приморье в новогоднюю ночь легковушка влетела в припаркованное во дворе жилого дома авто

Фото: Марк Чернослив

1 января в 00.57 возле дома по улице Чичерина, 153 в Уссурийске такси, выезжая со двора, создало помеху движущемуся по дороге автомобилю. Пытаясь уйти от столкновения водитель легковушки завернул во двор жилого дома, где врезался в припаркованное авто, - сообщае "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик "Марк Чернослив".

Теперь водителю легковушки придется отвечать за порчу автомобиля. 

Пользователи соцсети отмечают, что таксисты - какое-то "вселенское зло" - в последнее время они все чаще провоцируют дорожные аварии. 

 

Видео - Марк Чернослив



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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