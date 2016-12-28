Приморцы выстроились в огромные очереди за лотереями
Жители Приморья надеются разбогатеть в дни новогодних праздников испытывают удачу в лотереях, при этом в точках продаж билетов возникают огромные очереди, сообщает "Вести: Приморье".
Это видео, снято в одноm из районов Владивостока. Люди в очереди из желающих попытать счастье - терпеливо ждут, когда смогут приобрести заветный билетик гослотереи "Русское лото", при этом продавцы отмечают, что жители края в среднем покупают 10 билетов на новогодний тираж.
К слову, организаторы государственных лотерей, уже заявили, что в новогодний тираж самой народной игры в стране - "Русское лото", будет разыгран рекордный джек-пот, который достигнет 3 миллиардов рублей.
Видео: @
morozov.mv
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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