Приморцы выстроились в огромные очереди за лотереями

Жители Приморья надеются разбогатеть в дни новогодних праздников испытывают удачу в лотереях, при этом в точках продаж билетов возникают огромные очереди, сообщает "Вести: Приморье".

Это видео, снято в одноm из районов Владивостока. Люди в очереди из желающих попытать счастье - терпеливо ждут, когда смогут приобрести заветный билетик гослотереи "Русское лото", при этом продавцы отмечают, что жители края в среднем покупают 10 билетов на новогодний тираж.

К слову, организаторы государственных лотерей, уже заявили, что в новогодний тираж самой народной игры в стране - "Русское лото", будет разыгран рекордный джек-пот, который достигнет 3 миллиардов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]