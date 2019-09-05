С 1 января 2020 года у жителей Приморья понизятся заплаты

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморья составляет 1,2 вместо 1,3.

Согласно остановлению №565-па, принятом администрацией Приморья 2 сентября 2019 года, вносятся изменения в отраслевые системы оплаты труда работников государственных учреждений на территории Приморского края». Коэффициент 1,3 сохранится на ограниченных территориях края.

«Районный коэффициент в размере 1,3 начисляется к заработной плате – за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны», - говорится в постановлении.

На остальной территории Приморского края будет действовать коэффициент в размере 1,2.

«Несложно посчитать, что при существующем размере районного коэффициента 1,3 зарплата медицинских работников значительно выше чем, при 1,2 даже с учетом повышения оклада на 10 %, - считает председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Ирина Лизенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]