Тариф на капремонт в жилых домах вырос в Приморье
С 1 января 2020 года в Приморском крае вырос тариф платежей за капитальный ремонт в жилых домах. Он вырост на 53 копейки с квадратного метра и составляет 7 рублей 10 копеек.
Это первое повышение тарифа за три года работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.
Напомним, что с 1 июля бюджет Приморья компенсирует расходы на капремонт собственникам жилья старше 70 лет. Соответствующие изменения были приняты в апреле 2016 года. Речь в документе идет об одиноко проживающих неработающих пенсионерах старше 70 и 80 лет, являющихся собственниками жилья. Для граждан, достигнувших 70 лет, компенсация расходов за капитальный ремонт будет предоставляться в размере 50%, а для тех, кому за 80 – в размере 100%.
В первые годы реализации программы капремонта, рассчитанной на 30 лет, ремонту подлежат дома, находящиеся в наиболее сложном техническом состоянии, в том числе пятиэтажки и дома довоенной постройки. Перечень на год составляет департамент градостроительства Приморского края. Допускается, что жильцы могут повлиять на включение их дома в перечень капремонта, если его состояние объективно хуже тех, что уже ремонтируются. Механизм переноса сроков простой: жильцы должны потребовать от своей управляющей компании проведения акта осмотра дома, который зафиксирует степень изношенности конструктивных элементов. С этим документом необходимо обращаться в органы местного самоуправления, чтобы те обращались с соответствующим предложением в департамент градостроительства и архитектуры Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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