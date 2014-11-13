Налог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому
С 1 января 2020 года в Приморском крае налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Как сообщили в прокуратуре края, с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новому порядку - исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной стоимости как исчислялось до этого.
В течение первых трех лет действия нового порядка налог будет исчисляться с учетом установленных п.п 8 и 9 ст. 408 Налогового кодекса РФ переходных правил и понижающих коэффициентов (за 2020 год понижающий коэффициент составит 0,2, за 2021 год – 04, за 2022 год – 0,6). Начиная с четвертого года реализации нововведений, налог будет рассчитываться без применения понижающих коэффициентов.
Налог на имущество физических лиц за 2019 год будет рассчитан по ныне действующему правилу – исходя из инвентаризационной стоимости объектов.
Напомним, что налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Законодательством о налогах и сборах установлены налоговые льготы для определенных категорий граждан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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