Закон о любительском рыболовстве вступает в силу в РФ с 1 января
Закон о любительском рыболовстве вступает в силу в РФ с 1 января. Документ, в частности, закрепляет норму о бесплатной рыбалке в личных целях и сохраняет возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, закон был принят в декабре 2018 года. Любительским рыболовством считается деятельность граждан по вылову водных биологических ресурсов для удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Граждане могут вести любительскую рыбалку свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением ряда случаев - например, на землях обороны и в особо охраняемых природных территориях.
При этом закон устанавливает ряд ограничений для рыбаков-любителей. Например, запрещена любительская рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, а также электротока. Запрещается подводная рыбалка в местах массового отдыха граждан.
Кроме того, рыбалка в личных целях с использованием сетей запрещается везде, кроме районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Одновременно в России запрещается оборот жаберных сетей, кроме указанных районов. Использование сетей в этих районах возможно только после их учета и обязательной поштучной маркировки.
Для сохранения и рационального использования водных биоресурсов и среды их обитания закон вводит понятие суточной нормы вылова - объема вида водного биоресурса, разрешенного к вылову человеком в течение календарного дня. Суточные нормы установлены для каждого рыбохозяйственного бассейна страны. Например, в Волжско-Каспийском бассейне суточная норма вылова судака при любительской рыбалке составляет 5 килограммов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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