В Приморье парень сел в автобус и пропал

Артём Абрамов, 1999 года рождения, проживающий в Уссурийске, 26 декабря 2019 года сел в автобус сообщением Находка-Уссурийск и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Приметы: на вид 20 лет, рост 175 см., среднего телосложения, волос светло-русый, короткострижен.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня,

просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 - ОВД России по г. Уссурийску или 102 – полиция,

8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 – волонтеры,

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru