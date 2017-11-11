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В Приморье парень сел в автобус и пропал

В Приморье парень сел в автобус и пропал

Фото: Примпоиск

Артём Абрамов, 1999 года рождения, проживающий в Уссурийске,  26 декабря 2019 года сел в автобус сообщением Находка-Уссурийск и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Приметы: на вид 20 лет, рост 175 см., среднего телосложения, волос светло-русый, короткострижен.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня,
просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 - ОВД России по г. Уссурийску или 102 – полиция,
8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 – волонтеры,
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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