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Жители Приморья сняли на видео стаю китов

Жители Приморья сняли на видео стаю китов

Фото: Мурманск - Комсомольская правда

Это видео снято накануне, 31 декабря, в районе поселка Ольга. Местные жители не ожидали увидеть морских обитателей, да еще и так близко от берега, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.

По словам очевидца, судя по характерному черно-белому окрасу - это были косатки. Рыбаки насчитали как минимут три особи китообразных.

 

Видео - Newsbox24


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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