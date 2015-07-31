Жители Приморья сняли на видео стаю китов

Это видео снято накануне, 31 декабря, в районе поселка Ольга. Местные жители не ожидали увидеть морских обитателей, да еще и так близко от берега, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.

По словам очевидца, судя по характерному черно-белому окрасу - это были косатки. Рыбаки насчитали как минимут три особи китообразных.

Видео - Newsbox24

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]