Жители Приморья сняли на видео стаю китов
Это видео снято накануне, 31 декабря, в районе поселка Ольга. Местные жители не ожидали увидеть морских обитателей, да еще и так близко от берега, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.
По словам очевидца, судя по характерному черно-белому окрасу - это были косатки. Рыбаки насчитали как минимут три особи китообразных.
Видео - Newsbox24
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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