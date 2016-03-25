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Во Владивостоке нескольким десяткам машин прокололи шины

Во Владивостоке нескольким десяткам машин прокололи шины

Фото: dps.control__

Во Владивостоке на улице Калинина в ночь на 2 января неизвестные прокололи колёса нескольким десяткам машин.

Среди пострадавших - жители домов - 105, 107, 109, 111, 113 и других, всего пострадали не менее 50 автовладельцев.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Возможно правонарушение попало на видео авторегистратора или камеры наружного видеонаблюдения, всех, кто располоагает какой-либо информацией по поводу этой ночной выходки неизвестных, просьба сообщить в полицию: 102. 

 

Видео - dpskontrol125rus


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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