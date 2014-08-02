Введен новый порядок регистрации автомобилей
Автодилеры получили возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне. Теперь покупателю не нужно обращаться в ГИБДД, чтобы получить номера.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Докуметом вводятся положения, которые предусматривают возможность проведения регистрационных действий как с выдачей регистрационных знаков, так и без их выдачи, с последующим изготовлением знаков в уполномоченных на это организациях.
При присвоении регистрационного номера будет обеспечена привязка кода субъекта РФ на номере к субъекту регистрации владельца автомобиля.
Как сообщили в МВД, к участию в регистрации также привлекаются заводы-изготовители и дилеры автомобилей. Как уточнили в ведомстве, они будут действовать от имени владельцев автомобилей при подаче документов в Госавтоинспекции. Также они будут осматривать автомобили, формировать заявление и комплект необходимых документов, уточнили в министерства внутренних дел.
Согласно закону, также вводится нанесение дополнительной маркировки, что позволит однозначно идентифицировать автомобили, в отношении которых были установлены признаки изменения маркировки. В МВД отметили, что это обеспечит исключение необходимости проведения повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан.
Документом также уточняется порядок регистрации автомобилей, владельцы которых не достигли 16-ти лет. В МВД разъяснили, что такие автомобили регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем. Позже, по достижению владельцем 16-летнего возраста, регистрация будет прекращена по инициативе регистрирующего органа для перерегистрации автомобиля за его "повзрослевшим" владельцем.
Согласно новому закону, при обращении в Госавтоинспекцию для регистрации автомобиля доверенное лицо собственника транспортного средства обязано будет предъявить оригинал паспорта владельца или нотариально заверенную доверенность.
Документ также предусматривает, что для временного допуска к участию в дорожном движении вывозимых за пределы РФ автомобилей, а также базовых автомобилей или шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям, предусмотрена выдача госзнака "Транзит" и регистрационного документа. Они позволят в течение 30 суток участвовать в дорожном движении.
Как сообщили в МВД, закон также уточняет данные, вносимые в регистрационный документ для корректировки категории автомобиля в соответствии с классификацией транспортных средств, установленной техрегламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Как отметили в министерстве внутренних дел, основания для отказа в регистрации предусматривают случаи нахождения автомобиля в розыске и несоответствия регистрационных данных или конструкции автомобиля данным, указанным в документах, идентифицирующих транспортное средство. Также основанием для отказа может быть наличие запретов или ограничений на проведение регистрационных действий.
В ведомстве отметили, что принятие документа будет способствовать повышению качества и доступности оказываемых госуслуг населению, защиты законных интересов граждан, а также совершенствования системы регистрации автомобилей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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