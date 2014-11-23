В Приморье горит нежилой дом

Дом горит в селе Александровка Спасского района Приморья.

Как сообщают очевидцы, дом нежилой.

На место происшествия прибыли пожарные.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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