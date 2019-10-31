Анонс на 4 января
Анонс на 4 января
10:00 – ТРК «Седанка Сити», г. Владивосток, Полетаева, 6д. Выставка кошек «Новогодний карнавал».
11:00 – Театр имени М. Горького, г. Владивосток, Светланская, 49. Спектакль «Белоснежка и семь гномов».
12:00 – Театр молодежи, г. Владивосток, Светланская, 15а. Спектакль «Бременские музыканты» .
12:00 – Приморская сцена Мариинского театра, г. Владивосток, Фастовская, 20. Экскурсия в Мариинский театр.
12:00 – Приморская краевая филармония, г. Владивосток, Светланская, 15. Хоровод у новогодней елки и программа «Дюймовочка».
13:00 – «Фетисов-Арена», г. Владивосток, Маковского, 284. Матч «Тайфун» – «Рига».
18:00 – Приморская краевая филармония , г. Владивосток, Светланская, 15. Новогодняя концертная программа Show must go on.
18:30 – Театр молодежи, г. Владивосток, Светланская, 15а. Спектакль «Бабий бунт».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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