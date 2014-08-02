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Новая боевая техника поступает в ВДВ

Новая боевая техника поступает в ВДВ

Фото: Минобороны России

В Воздушно-десантные войска поступили новые серийные средства десантирования боевой техники, сообщает "Вести: Приморье".

С целью переоснащения Воздушно-десантных войск, в соединения и воинские части началась поставка новых серийных средств десантирования – парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для десантирования парашютным способом боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых бронетранспортёров ВДВ БТР-МДМ «Ракушка».

Эти унифицированные средства десантирования разрабатывались специально для парашютного десантирования данной боевой техники. Принцип работы новых средств десантирования ПБС-950У и ПБС-955 по сравнению с теми, которые стоят на вооружении для десантирования БМД-2 (ПБС-916), БТР-Д, 2С9, 1В119 (ПБС-925) в воинских частях Воздушно-десантных войск не изменился, отметили в Группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

Применение новых средств десантирования позволяет увеличить вес доставляемой боевой техники с полным экипажем внутри и обеспечить мобильность подразделений ВДВ при выполнении поставленных задач.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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