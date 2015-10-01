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Доплаты за риск: оклады призывников вырастут

Доплаты за риск: оклады призывников вырастут

Фото: ugpressa.ru

Закон о денежном довольствии призывников, служащих в войсках МЧС и Росгвардии, вступил в силу с 1 января, сообщает "Вести: Приморье".

Они будут получать ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, за командование воинским подразделением, а также за доступ к сведениям, составляющим гостайну.

Предполагается, что оклады срочников составят две тысячи рублей в месяц, плюс к ним будут доплаты за риск в размере 50% от оклада и 40% за командование.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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