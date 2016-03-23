Приморца придавило собственным авто

Приморца придавило задним колесом собственного автомобиля в районе села Сержантово под Дальнегорском, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VladNews. Мужчина едва не замерз насмерть, так как машины проезжали мимо места аварии. Мужчину вытащил один из местных жителей, но благодарности от незадачливого автолюбителя он не дождался. После того, как его спаситель уехал, пострадавший покинул место аварии. Позднее на место ДТП по вызову граждан приехали пожарные - но водителя разбитого автомобиля марки Тойота Кариб на месте уже никто не застал. Спасший мужчину человек позднее также вернулся на место ДТП - и также не застал там спасенного.

Позже в Инстаграме появилось фото разбитого автомобиля. В комментариях появились и пострадавший, и пожарный, и знакомая спасшего водителя гражданина. Водителя, попавшего под колесо своего авто, возмутило, что женщина написала о его нетрезвом состоянии в момент аварии:

- На место выезжали пожарные. Водителя в машине не оказалось... - объяснил пожарный.

- Водитель был придавлен собственной машиной. А точнее лежал под задним колесом. Машину поднимали, чтобы освободить водителя. Надо или меньше пить, или пить и не садиться за руль, - написала женщина.

- Вас там не было, чтобы говорить в каком состоянии я был! - написал водитель.

- Зато там был человек, который вас доставал из-под машины. Кстати, можно было бы и поблагодарить его. Много машин проехали, не желая вам оказать помощь. Замерз бы, - ответила она. - Мы рады, что вы живы и здоровы. Были очень удивлены, когда вернулись на место аварии, а вас на месте не было...

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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