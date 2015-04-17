Путин освободил от должности Кириенко
Президент России Владимир Путин своим указом обновил состав набсовета Курчатовского института. Руководитель Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев и первый замминистра обороны Руслан Цаликов назначены членами наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на 5 лет. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.
При этом от постов в набсовете освобождены Сергей Кириенко и Виктор Бурсук.
Кроме того, глава правительства Дмитрий Медведев произвел изменения в департаменте гособоронзаказа. Директором департамента назначен Борис Наконечный. В связи с выходом на пенсию от этой должности освобожден Сергей Хуторцев.
Роман Камаев освобожден от должности заместителя руководителя Росмолодежи. Камаев освобожден по его просьбе, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале правовой информации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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