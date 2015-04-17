Путин освободил от должности Кириенко

Президент России Владимир Путин своим указом обновил состав набсовета Курчатовского института. Руководитель Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев и первый замминистра обороны Руслан Цаликов назначены членами наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на 5 лет. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

При этом от постов в набсовете освобождены Сергей Кириенко и Виктор Бурсук.

Кроме того, глава правительства Дмитрий Медведев произвел изменения в департаменте гособоронзаказа. Директором департамента назначен Борис Наконечный. В связи с выходом на пенсию от этой должности освобожден Сергей Хуторцев.

Роман Камаев освобожден от должности заместителя руководителя Росмолодежи. Камаев освобожден по его просьбе, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале правовой информации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]