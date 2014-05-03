Программа на смартфоне поможет избежать трагедии
Полиция Приморья рекомендует соблюдать умеренность в употреблении алкоголя
По статистике, большинство преступлений, связанных с причинением вреда здоровью человека, в том числе повлекшем смерть, совершается во время бытовых ссор в ходе употребления спиртных напитков, сообщает «Вести: Приморье».
Во время новогодних праздников сотрудники полиции настоятельно рекомендует жителям и гостям Приморья соблюдать умеренность в употреблении алкогольных напитков. Полиция также призывает граждан следить за качеством употребляемого спиртного.
В период новогодних каникул фиксируется рост продаж контрафактного алкоголя во всех регионах Российской Федерации. Поддельное спиртное встречается не только на оптовых рынках, но и в магазинах. Употребление таких напитков может стать причиной массовых пищевых отравлений, нанести непоправимый вред здоровью потребителей, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Избежать покупки опасного алкоголя с метиловым спиртом к новогоднему столу можно, если помнить о следующем:
- Водка по закону не может стоить меньше 205 рублей, а шампанское – меньше 164 рублей.
- При покупке нужно обращать внимание на наличие лицензии у магазина, а также помнить, что алкоголь могут продавать только в стационарных торговых точках, в киосках его быть не должно.
- Помните: если продукция произведена на заводе, то на бутылке не будет дефектов (протеканий, отклеивающихся этикеток или отходящих акцизных марок).
- После расчета внимательно посмотрите на чек – на нем должен быть специальный QR-код.
- Легальность алкогольной продукции может проверить любой покупатель. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко". Программу можно в свободном доступе найти в сети Интернет.
Контроль в сфере оборота алкогольной продукции позволяет обезопасить жителей и гостей Приморья от некачественной и опасной алкогольной продукции, а также снизить смертность населения от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами.
Оперативные мероприятия по выявлению на территории Приморского края преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя продолжаются. О фактах нарушения законодательства в сфере оборота спиртосодержащей продукции полиция предлагает сообщать в органы внутренних дел. По всем обращениям незамедлительно будут приняты меры реагирования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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