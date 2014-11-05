Банк назвал условия, при которых возможны ипотечные каникулы

ЦБ уточнит условия предоставления ипотечных каникул. Сейчас Банк России анализирует правоприменительную практику, сообщает «Вести: Приморье».

Банк России планирует разработать предложения по решению проблемных ситуаций, связанных с предоставлением ипотечных каникул, сообщили ТАСС в ЦБ РФ. На конец третьего квартала 56% заявок банки рассмотрели, по 44% были запрошены документы, подтверждающие возникновение права на получение ипотечных каникул.

При этом по 58,5% рассмотренных заявок банки приняли положительные решения, по 41,5% — отрицательные. Половину отказов в ЦБ связывают с тем, что заемщики не смогли подтвердить факт нахождения в трудной жизненной ситуации. Кроме того, банки отказывают в предоставлении ипотечных каникул, когда в заявке предметом залога указывается нежилая недвижимость или не единственное жилье заемщика.

«В подавляющем большинстве случаев заемщики на период ипотечных каникул просят приостановить платежи на определенный срок, существенно реже предъявляются требования о снижении размера ежемесячного платежа», — добавили в пресс-службе.

Сейчас Банк России обобщает информацию, получаемую из обращений граждан, а также от кредиторов, в целях анализа правоприменительной практики. Выяснилось, что чаще всего заемщики обращаются за ипотечными каникулами из-за снижения среднемесячного дохода и из-за проблем со своевременным исполнением взятых на себя обязательств.

Отметим, закон, который дает право заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами, вступил в силу в России 31 июля 2019 года. Ипотечные каникулы не предусматривают сокращения общих выплат по кредиту, но предполагают продление периода его погашения или увеличение размера последующих платежей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]