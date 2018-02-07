Новости Общество

Сегодня, 17:37
 

Владивосток и Приморье попали в пятерку самых посещаемых туристами городов и регионов России

Владивосток и Приморье попали в пятерку самых посещаемых туристами городов и регионов России

Портал ТурСтат представил список самых посещаемых туристами городов и регионов России по итогам 2019 года.

В первую пятерку российских регионов России по популярности у туристов вошли Краснодарский край (17 млн туристов в 2019 году), Московская область (более 16 млн), Республика Крым (7,5 млн), Ленинградская область, Приморский край и Владимирская область - свыше 5 млн каждый.

В первую пятерку городов России, популярных у туристов в 2019 году, вошли Москва (25 млн туристов в 2019 году), Санкт-Петербург (9,1 млн), Сочи (6,5 млн), Казань (3,5 млн) и Владивосток (более 3 млн).



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести