Владивосток и Приморье попали в пятерку самых посещаемых туристами городов и регионов России

Портал ТурСтат представил список самых посещаемых туристами городов и регионов России по итогам 2019 года.

В первую пятерку российских регионов России по популярности у туристов вошли Краснодарский край (17 млн туристов в 2019 году), Московская область (более 16 млн), Республика Крым (7,5 млн), Ленинградская область, Приморский край и Владимирская область - свыше 5 млн каждый.

В первую пятерку городов России, популярных у туристов в 2019 году, вошли Москва (25 млн туристов в 2019 году), Санкт-Петербург (9,1 млн), Сочи (6,5 млн), Казань (3,5 млн) и Владивосток (более 3 млн).





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]