Полиция разыскивает мужчину, расстрелявшего 19-летнего парня в Уссурийске
Полицейские проводят проверку по факту конфликта и стрельбы возле одного из популярных баров в Уссурийске. Подозреваемый в преступлении расстрелял оппонента из травматического пистолета и скрылся с места происшествия.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ussur.net, в ночное время в полицию позвонила сотрудница бара на улице Ленина и сообщила о стрельбе возле входа в заведение. Женщина рассказала, что в результате случившегося пострадал молодой человек.
На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка и врачи скорой, которые доставили 19-летнего раненого парня в тяжелом состоянии в больницу. Медики диагностировали у него проникающее огнестрельное травматическое ранение груди слева с повреждением внутренней артерии и легкого.
Полицейские выяснили, конфликт вспыхнул между пострадавшим 19-летним парнем и 18-летним уроженцем Азербайджана еще внутри заведения. Уже позже парни решили выяснить отношения за пределами бара — на улице. Подозреваемый незаметно подошел сзади к своему оппоненту и несколько раз выстрелил ему в упор из «травмата» в область сердца.
Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас он объявлен полицейскими в розыск. Известно, что ранее судимый за грабеж молодой человек может передвигаться на автомобиле Toyota Camry черного цвета 2006−2008 года выпуска.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью возбуждено уголовное дело.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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