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В WhatsApp появился "новогодний вирус"

В WhatsApp появился "новогодний вирус"

Фото: CNews клуб

В WhatsApp появился "новогодний вирус", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на gizchina.com.

Злоумышленники под видом праздничных поздравлений отправляют пользователям ссылки на зараженные веб-страницы. После перехода по этим ссылкам хакеры получают доступ к персональной информации пользователя, хранящейся на смартфоне или компьютере.

Как отмечает gizchina.com, несмотря на простоту вируса, из-за обилия поздравительных сообщений многие пользователи проходят по зараженным ссылкам по невнимательности, что делает вирус более опасным в праздничный период.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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