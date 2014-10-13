В WhatsApp появился "новогодний вирус"
В WhatsApp появился "новогодний вирус", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на gizchina.com.
Злоумышленники под видом праздничных поздравлений отправляют пользователям ссылки на зараженные веб-страницы. После перехода по этим ссылкам хакеры получают доступ к персональной информации пользователя, хранящейся на смартфоне или компьютере.
Как отмечает gizchina.com, несмотря на простоту вируса, из-за обилия поздравительных сообщений многие пользователи проходят по зараженным ссылкам по невнимательности, что делает вирус более опасным в праздничный период.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
12.03.2015 Вирус снимает деньги со смартфонов у пользователей “ВКонтакте”
-
14.06.2015 ВОЗ созвала экстренное совещание по борьбе с вирусом MERS в Южной Корее
-
13.10.2014 Пользователям Android угрожает вирус
-
18.04.2019 Чума свиней выявлена в Находке
-
31.03.2017 Приморью угрожает опасный вирус гриппа
-
26.05.2015 Вредоносный вирус стал причиной вымирания мамонтов на Земле
Добавить комментарий