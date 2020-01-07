Жительница Приморья мёрзнет в квартире, но платит за тепло в подъезде
В квартире у жительницы поселка Заводской температура батареи - 21 градус тепла. При этом в самой квартире дома по ул.Черноморская 20 воздух прогревается лишь до 15.1 градуса. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.
По словам хозяйки квартиры, она обращалась в управляющую компанию, но там сообщили, что сварщик напутал что-то с обраткой, и поэтому по всему стояку такая ситуация.
Зато в подъезде установили батареи и общедомовой счетчик. Теперь в подъезде жарче, чем в квартире.
"Так за что я должна платить?" - резонно возмущается хозяйка квартиры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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