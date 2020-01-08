"Адмирал" одержал важную выездную победу
В очередном выездном матче регулярного первенства КХЛ владивостокский "Адмирал" выиграл в Нижнем Новгороде у местного "Торпедо".
Приморцы результативно начали встречу: к 6-ой минуте гости уже вели 2:0, голы забили Александр Стрельцов и Александр Коннов. В остальные 54 минуты счет изменился только один раз: на 33 минуте Антон Шенфельд из "Торпедо" сократил счет 1:2. Результат не изменился до конца встречи.
После 43 матчей у "Адмирала" 47 очков и пока 9 строчка в турнирной таблицы конференции "Восток".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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