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Без просветов: синоптики рассказали о погоде на сегодня

Без просветов: синоптики рассказали о погоде на сегодня

Сегодня утром во Владивостоке наблюдается сплошная облачность без просветов. Небольшой снег, на дорогах гололедица. Но температура радует всего -6...-8 °С. Ветер северный, северо-западный до 20 м/c (сильный), порывы до 23 м/с. Высокая влажность, при которой холод ощущается немного сильнее, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу «Примпогоды».

Весь день будет пасмурным.

В Приморье местами небольшой снег. Снежный накат на дорогах. Ветер северный 6...11 м/c (умеренный), местами порывы до 18 м/с (сильный). Температура -8...-13 °С, на побережье -3...-8 °C.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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