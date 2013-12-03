Учителям проведут индексацию зарплат

Зарплата будет расти за счёт оклада. Прибавку к зарплате в будущем году получат все российские учителя. В бюджете страны на 2020-2022 годы предусмотрены средства для индексации заработной платы работникам образования в размере 5,5 процента в 2020 году и 6,8 процента в 2021 году, сообщает "Вести: Приморье".

В июне 2019 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому до 1 апреля 2020 года средняя заработная плата в сфере образования должна быть не ниже 200 процентов от установленного в регионе минимального размера оплаты труда, отмечает «Парламентская газета».

«Базовая зарплата учителя — это 70% средней заработной платы по экономике региона, и она должна быть обязательно прописана в договоре. Остальные 30% зарплаты должны составлять стимулирующие выплаты — за внеурочную работу: классное руководство, дополнительные уроки», — подчёркивает министр просвещения Ольга Васильева.

По данным мониторинга Совета Федерации, сейчас более чем в 40 процентах регионов зарплата учителей составляет менее 15 тысяч рублей. В связи с этим спикер палаты Валентина Матвиенко дала сенаторам поручение выяснить, почему в некоторых регионах не выполняются майские указы президента, и проработать предложения по доведению зарплаты учителей до уровня не ниже чем в среднем в экономике региона.

В Правительстве обещают взять под контроль доходы учителей и обеспечить их рост именно за счёт должностного оклада, а не за счёт надбавок, которые ведут к увеличению нагрузки на преподавательский состав.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]