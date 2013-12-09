Красочные спектакли представит балетная труппа Китая на сцене "Мариинки"

Гастроли Ляонинской балетной труппы Китая пройдут на Приморской сцене Мариинского театра с 14 по 19 января. Гости представят два красочных спектакля «Спартак» и «Мулан».

Труппа Liaoning Ballet of China представит два балета при участии ее ведущих солистов.

14, 15 и 16 января в 19.00 – балет в трех действиях «Спартак».

18 и 19 января в 17.00 – балет в двух действиях «Мулан».

Специалисты министерства культуры и архивного дела Приморского края подчеркнули, что Ляонинская балетная труппа впервые выступила во Владивостоке в 2017 году и с тех пор запомнилась приморским зрителям невероятным мастерством китайских танцовщиков.

«Мы рады вновь приветствовать в Приморье одну из самых знаменитых балетных трупп Китая. Жители и гости края смогут посмотреть два абсолютно разных спектакля, один из которых является балетной классикой ХХ века, а второй – классическим произведением востока», – отметили в министерстве.

За час до спектаклей зрители смогут посетить «Театральное предисловие» с музыковедом и пианисткой Натальей Рогудеевой. В его рамках пройдет обсуждение предстоящих спектаклей, которое позволит узнать историю произведения.

Ознакомиться с содержанием спектаклей и приобрести билеты можно на официальном сайте Приморской Мариинки.

Справочно. Труппа Liaoning Ballet была основана в 1980 году в одной из северных провинций Китая и сегодня имеет славу одной из лучших в стране. В репертуаре коллектива представлены как спектакли классической традиции, такие как «Лебединое озеро», «Жизель», «Золушка», «Раймонда», так и собственные балетные постановки – «Лян и Чжу», «Последний император», «Лунный свет над прудом». Артисты труппы постоянно сотрудничают с педагогами из России, США, Франции, Италии, Канады и других стран и неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]