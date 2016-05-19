Заблудившегося ночью туриста спасли в районе бухты Шепалово

Минувшей ночью в Находкинский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что мужчине 1981 года рождения требуется помощь, сообщает "Вести: Приморье".

По предварительным данным, компания поехала на базу отдыха за поселок Врангеля в район бухты Шепалово. Один из мужчин решил вернуться вечером в Находку. Желая идти вдоль берега моря, к 3 часам ночи понял, что заблудился и замерзает от того, что промочил ноги.

Телефонный звонок спас заблудившегося. Спасатели Находкинского отряда МЧС в составе 4 человек прибыли в лагерь, где отдыхала компания, и по следам смогли найти ушедшего туриста, отметили в пресс-службе МЧС.

Мужчину, которому, стоит отметить, медицинская помощь не потребовалась, эвакуировали в машину, обогрели и доставили в город.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]