Пришлось заплатить: с директора организации взыскали 14 млн рублей
По заявлению прокурора суд взыскал с директора коммерческой организации почти 14 млн рублей неуплаченных налогов, сообщает "Вести: Приморье".
Прокуратура Ленинского района г. Владивостока по обращению налогового органа провела проверку деятельности юридического лица по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, а также страховых взносов. Прокуратура в ходе проверки установила, что руководитель юридического лица неправомерно в декларациях занижал налоговые обязательства перед бюджетом.
По результатам проверки следственными органами отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. В результате чего руководителем компании был причинен ущерб на сумму почти 14 млн рублей государству.
Учитывая обстоятельства, прокурор района обратился в суд с заявлением в суд о взыскании с руководителя компании причиненного ущерба и указал, что обязанность по возмещению вреда лежит на ответчике, так как он являясь лицом, уполномоченным выступать от имени предприятия, при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, действовал недобросовестно, отметили в пресс-службе Прокуратуры.
Исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме Ленинский районный суд г. Владивостока. В доход федерального бюджета взыскано почти 14 млн рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
31.01.2018 В Приморье транспортная компания подвергнута миллионному штрафу за коррупционное правонарушение
-
11.11.2014 В Приморье руководство НАО «Росдорснабжение» не платит зарплату работникам
-
23.05.2017 Прокуратура нашла на счетах "Приморгражданпроекта" деньги на зарплату его сотрудникам
-
10.12.2016 Свыше 30 млн рублей штрафа заплатит приморская компания за ущерб, причиненный окружающей среде
-
19.01.2016 В Артёме завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов
-
25.03.2014 В Приморье будут судить директора коммерческого предприятия за уклонение от уплаты налогов
Добавить комментарий