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Пришлось заплатить: с директора организации взыскали 14 млн рублей

Пришлось заплатить: с директора организации взыскали 14 млн рублей

Фото: minsknews.by

По заявлению прокурора суд взыскал с директора коммерческой организации почти 14 млн рублей неуплаченных налогов, сообщает "Вести: Приморье".

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока по обращению налогового органа провела проверку деятельности юридического лица по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, а также страховых взносов. Прокуратура в ходе проверки установила, что руководитель юридического лица неправомерно в декларациях занижал налоговые обязательства перед бюджетом.

По результатам проверки следственными органами отказано в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. В результате чего руководителем компании был причинен ущерб на сумму почти 14 млн рублей государству.

Учитывая обстоятельства, прокурор района обратился в суд с заявлением в суд о взыскании с руководителя компании причиненного ущерба и указал, что обязанность по возмещению вреда лежит на ответчике, так как он являясь лицом, уполномоченным выступать от имени предприятия, при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, действовал недобросовестно, отметили в пресс-службе Прокуратуры.

Исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме Ленинский районный суд г. Владивостока. В доход федерального бюджета взыскано почти 14 млн рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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