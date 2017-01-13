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Кое-где в Приморье в выходные ожидается снег

Кое-где в Приморье в выходные ожидается снег

В предстоящие выходные дни погоду в Приморье в основном будет определять отрог азиатского антициклона. На фоне поля повышенного атмосферного давления на севере края возможен небольшой снег, - сообщили в пресс-службе Примгидромета.

В субботу ночью температура воздуха -16...-22 °С, в горных районах столбики термометров опустятся до -25...-32 °С. На побережье -7...-12 °С. Днем -2...-7 °С, на северо-востоке края прохладнее, -9...-14 °С.

В воскресенье в Приморье усилится антициклон и будет холоднее на 1-3 градуса, по сравнению с субботой.

Во Владивостоке в ближайшие выходные дни осадков не предвидится. Ветер северный сильный. Будет умеренно морозно, минимальная температура воздуха -12...-15 °С, днем -6...-10 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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