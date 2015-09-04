Уникальный военный объект заморожен в Приморье

Противоатомное убежище для субмарин Тихоокеанского флота заморожено, в прямом и переносном смысле, на базе подводных лодок Павловск, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlnews24.

По неподтверждённой информации, начало строительства объекта - 60-е годы XX века. В 80-е годы строительство начало терять свои темпы, убежище осталось недостроенным. Судя по состоянию, все бетонные работы были завершены, оставалось сделать только интерьерную отделку и заполнить внутренние помещения. Однако, в 1991 году был подписан первый Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Советская сторона обязалась оградить проходы подземных сооружений, находящиеся в непосредственной близости от губы Ара, базы подводных лодок Ягельная и базы подводных лодок Павловск (Приморский край) для доступа в них плавучих средств любого водоизмещения, а так же отказаться от планов строительства таких проходов в период действия Договора. Эффективный контроль над этим обеспечивался, и обеспечивается до сих пор, с помощью национальных технических средств. Советская сторона исходила из того, что Соединенные Штаты Америки не имеют и не будут строить подобные подземные сооружения в период действия Договора.

Центральная часть убежища - 2 параллельных тоннеля, соединённых между собой проходами. Один тоннель представляет собой водный канал шириной 19 метров и длиной 450 метров (по другим данным, длина 650 метров), высотой примерно 10-12 метров над уровнем воды. Основной зал другого тоннеля имеет длину 225 метров, ширину 8 метров, высоту примерно 10-12 метров. На западном побережье имеется 3 входа, соединённые с основными тоннелями, имеющие проходы над ними. Длина самого протяжённого хода примерно 200 метров. Так же есть ещё один вход во внутренней части бухты, предположительно ещё один рядом в лесу и 2 вентиляционных выхода. Всего точно имеется 8 входов/выходов. Убежище колоссальных размеров, но оценить его истинные размеры очень сложно, некоторые проходы затоплены, и куда они ведут неизвестно.

Убежище находится на территории действующей базы атомных подводных лодок. Проход на его территорию запрещён и охраняется патрулями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]