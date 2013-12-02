Применение табельного оружия: подробности истории о полицейском, застрелившем собаку ради спасения больной женщины
«В дежурную часть отдела полиции Первомайского района г. Владивостока поступило заявление местной жительницы. Женщина рассказала, что в доме ее матери, которой необходима медицинская помощь, находится агрессивная собака. Заявительница попросила полицейских оказать помощь, поскольку овчарка препятствовала приехавшим на вызов врачам, мешая войти в квартиру к тяжело больной женщине.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что собака ведет себя агрессивно, на команды не реагирует. Бросается на людей. Было принято решение о применении табельного оружия для обезвреживания собаки, представлявшей угрозу жизни и здоровья граждан. Применение сотрудником полиции табельного оружия признано правомерным», отметила "Вестям:Приморья" руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова.
Напомним, инцидент произошел 8 января. Дочь вызвала больной онкологией материи медиков, однако они не могли попасть в ее квартиру из-за агрессивной собаки. На вызов прибыл участковый. Животное набросилось на него, правоохранителю пришлось выстрелить в сторону овчарки из табельного оружия. Только после этого пациентке была оказана помощь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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