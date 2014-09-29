Семьянину в помощь: какие авто получат госскидку

В 2020 году автопроизводители планируют предоставить скидку на авто в рамках госпрограмм стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Бонус в 10% на все свои автомобили предоставят компании «АвтоВАЗ», УАЗ и Datsun, на неполный модельный ряд — Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Kia, Hyundai, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».

Однако сегодня всё меньше автомобилей могут удержать стоимость до 1 млн руб. (условие участия в программе) из-за постоянно растущих налогов и сборов.

С начала 2020 года Минпромторг России продлил финансирование программ стимулирование спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Правда, в этом году на эти цели зарезервировано вдвое меньше денег, чем в 2019 году: 5 млрд руб. против 9,4 млрд руб. В прошлом году этими программами воспользовались 100 тыс. покупателей, а выделенных средств хватило лишь до октября. Соответственно ожидается, что при аналогичном спросе на господдержку в этом году денег хватит максимум до мая.

По условиям госпрограмм, совершеннолетние граждане России имеют право получить скидку в размере 10% от стоимости нового автомобиля, деньги начисляются исключительно банкам как первоначальный взнос клиента по автокредиту. Скидка дается либо тем, кто впервые регистрирует автомобиль на себя («Первый автомобиль»), либо семейным гражданам при наличии двух или более детей («Семейный автомобиль»). Купить в рамках субсидии можно только новую машину, произведенную на территории России, стоимость которой не превышает 1 млн руб.

Кроме того, начиная с января 2020 года появились новые требования к автомобилям, участвующим в программах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», — уровень локализации должен достигать не менее 1400 баллов в соответствии с постановлением № 719, устанавливающим балльную систему локализации автокомпонентов. В следующем году ситуация может усложниться, поскольку локализационные требования для легковых автомобилей повышаются до 1,9 тыс. баллов, а в 2020 году — до 2,3 тыс. баллов.

«В 2020 году на программы стимулирования спроса выдано лишь 5 млрд руб., а это значит, что вдвое меньше людей смогут воспользоваться ими. Причем эти две субсидии очень правильные, точечные и социально ориентированные. Пока что итоги авторынка 2019 года не подведены, но уже смело можно говорить о том, что он покажет небольшое снижение. Учитывая закредитованность россиян, государству с макроэкономической точки зрения выгодно было бы облегчить такими легкими вливаниями долговую нагрузку граждан, поскольку автопром продвигает вперед сектор реальной экономики, а не банковский кредитный пузырь, подогреваемый снижением ключевой ставки», — заметил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]